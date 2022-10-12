В «Оренбурге» заявили, что в клубе нет информации об интересе «Зенита» к хавбеку Вере
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию, согласно которой «Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику клуба Лукасу Вере.
«Лукас Вера не в аренде, а принадлежит «Оренбургу». У него контракт на три года. Что касается новости об интересе «Зенита», то никакой информации по этому поводу в клубе нет», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Bobsoccer сообщил, что Лукас Вера попал в сферу интересов «Зенита».
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал четыре результативные передачи. «Оренбург» в 12 матчах набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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