Агбонлахор: с Юргеном Клоппом явно что-то не так. Он ломается под давлением

Бывший нападающий сборной Англии Габриэл Агбонлахор высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который гневно отреагировал на критику бывшего игрока мерсисайдцев Дитмара Хаманна.
«Я думал, что Юрген Клопп повёл себя как капризный ребёнок. Хаманн выиграл Лигу чемпионов за «Ливерпуль», у него была фантастическая карьера, если он не может говорить о «Ливерпуле», то кто может? Только Робби Фаулер, Иан Раш, Стивен Джеррард, только некоторые игроки могут говорить о «Ливерпуле»?
Я думаю, что Юрген Клопп понемногу теряет свою искру, он ломается под давлением. Убирать с поля своего самого влиятельного игрока в лице Салаха, когда вам нужен гол в игре с «Арсеналом», — с Юргеном Клоппом явно что-то не так.
Это происходило и в предыдущих клубах, где его седьмой сезон был последним. Может ли случиться так, что в конце сезона, когда «Ливерпуль» не финиширует в первой четвёрке, Юрген Клопп уйдёт, а руководство найдёт ему замену? «Ливерпуль» был выдающимся с приходом Юргена Клоппа, но сейчас попросту катится в пропасть», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво
- 12 октября 2022
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