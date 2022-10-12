Серхио Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о возможном попадании в заявку сборной Испании на грядущий чемпионат мира в Катаре, который начнётся в конце ноября.

«У меня всегда есть надежда вернуться в сборную. Я буду счастлив получить столько минут, сколько смогу, и показать хороший уровень выступлений. Моя мечта состоит в том, чтобы вернуться, но это не зависит от меня. Тренер сам считает, кто достоин выступать за страну, но я ещё не потерял надежду», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне испанский защитник провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. В последний раз Рамос выступал за сборную в марте 2021 года, после чего перестал вызываться главным тренером команды Луисом Энрике из-за регулярных травм. Грядущий мундиаль может стать последним в карьере титулованного испанца.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса