Серхио Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о возможном попадании в заявку сборной Испании на грядущий чемпионат мира в Катаре, который начнётся в конце ноября.
«У меня всегда есть надежда вернуться в сборную. Я буду счастлив получить столько минут, сколько смогу, и показать хороший уровень выступлений. Моя мечта состоит в том, чтобы вернуться, но это не зависит от меня. Тренер сам считает, кто достоин выступать за страну, но я ещё не потерял надежду», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.
В текущем сезоне испанский защитник провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. В последний раз Рамос выступал за сборную в марте 2021 года, после чего перестал вызываться главным тренером команды Луисом Энрике из-за регулярных травм. Грядущий мундиаль может стать последним в карьере титулованного испанца.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса
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