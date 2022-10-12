Полузащитник «Спартака» Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости

У полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова диагностировано повреждение плюсневой кости по итогам матча с «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.



«Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА», — добавил один из источников «Чемпионата».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В Кубке России Умяров принял участие в трёх играх.



Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ-Арена». Стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. Напомним, «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров, ЦСКА — четвёртый с 24 баллами.