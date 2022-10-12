Эрик Бейи — о Моуринью: он действительно особенный

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи, в данный момент находящийся в аренде во французском «Марселе», рассказал о знакомстве с бывшим наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью, а также поделился мнением о португальском специалисте.

«Первый контакт, который у меня был с ним, случился по телефону. Я был в Абиджане, когда он позвонил мне. Я увидел португальский номер, не понимал, кто звонит, взял трубку и услышал: «Здравствуй, это Жозе Моуринью». Я потерял дар речи (смеётся).



Мы немного поговорили, он знал, что есть интерес со стороны нескольких клубов в Англии, и для него лучшим способом убедить меня было позвонить мне лично. Он сказал, что следил за мной несколько лет, видел, как я рос в «Эспаньоле», а затем в «Вильярреале».



«Первые два сезона в Манчестере были лучшими, у меня остались хорошие воспоминания. Потом было накопление травм и меньше игрового времени. Моуринью требователен, у него сильный характер. Его называют особенным, и это правда — он действительно особенный. Он дал мне очень много для развития», — сказал Бейи в интервью французскому изданию L'Équipe.

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