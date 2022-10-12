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Баженов — о травме Умярова: при всём уважении потеря Мозеса для «Спартака» серьёзнее

Баженов — о травме Умярова: при всём уважении потеря Мозеса для «Спартака» серьёзнее
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о травме полузащитника московской команды Наиля Умярова, а также поделился мнением, кто сможет заменить футболиста в ближайших матчах, в том числе в дерби с ЦСКА в ближайшие выходные.

«Сейчас игроки «Спартака» все плюс-минус в форме, но травма Наиля Умярова — потеря для «Спартака». Наилю здоровья, мы его ждём, он нужный и важный игрок для команды.

На месте Умарова может сыграть Литвинов. Руслана я вообще вижу основным опорным полузащитником «Спартака». Любая потеря футболиста — плохо, кем её восполнить — это проблема тренерского штаба. При всём уважении к Наилю потеря Мозеса объективно серьёзнее», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча «Спартака» и ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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