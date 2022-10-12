Азмун поддержал антиправительственные протесты в Иране
Поделиться
Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», поддержал антиправительственные протесты, проходящие на его родине, в Иране.
«Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, в какой-то момент весь мир вас зауважает», — написал Азмун в своей социальной сети.
Недавно иранка Махса Амини была убита. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка. Ранее протестующих поддержал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Он принёс на пресс-конференцию цветы, сказав, что они предназначаются для Амини.
Лучано Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
Новость по темеАзмун получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
Комментарии
- 12 октября 2022
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:24
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
18:59
-
18:50
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:58
-
16:45
-
16:38
Партнерский контент