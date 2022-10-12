Азмун поддержал антиправительственные протесты в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», поддержал антиправительственные протесты, проходящие на его родине, в Иране.

«Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, в какой-то момент весь мир вас зауважает», — написал Азмун в своей социальной сети.

Недавно иранка Махса Амини была убита. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка. Ранее протестующих поддержал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Он принёс на пресс-конференцию цветы, сказав, что они предназначаются для Амини.

Лучано Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы