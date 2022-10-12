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Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс»

Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс»
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Неаполитанцы открыли счёт на четвёртой минуте. Ирвин Лосано отличился с паса Петра Зелиньского. Вскоре Джакомо Распадори укрепил преимущество итальянского клуба, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Во втором тайме амстердамцы сократили отставание благодаря голу Дави Классена.

На 62-й минуте Кварацхелия реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Стивен Бергвейн в составе голландского клуба также забил с одиннадцатиметровой отметки, однако на 90-й минуте Виктор Осимхен установил итоговый счёт в матче — 4:2. В прошлой игре итальянский клуб обыграл нидерландцев со счётом 5:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 19:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
4 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Лосано – 4'   2:0 Распадори – 16'   2:1 Классен – 49'   3:1 Кварацхелия – 62' (пен)   3:2 Бергвейн – 83' (пен)   4:2 Осимхен – 90'
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