Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс»

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Неаполитанцы открыли счёт на четвёртой минуте. Ирвин Лосано отличился с паса Петра Зелиньского. Вскоре Джакомо Распадори укрепил преимущество итальянского клуба, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Во втором тайме амстердамцы сократили отставание благодаря голу Дави Классена.

На 62-й минуте Кварацхелия реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Стивен Бергвейн в составе голландского клуба также забил с одиннадцатиметровой отметки, однако на 90-й минуте Виктор Осимхен установил итоговый счёт в матче — 4:2. В прошлой игре итальянский клуб обыграл нидерландцев со счётом 5:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.