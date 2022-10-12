Клопп назвал причины отсутствия Салаха и Жоты в составе «Ливерпуля» на матч с «Рейнджерс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие в составе форвардов Мохамеда Салаха и Диогу Жоты в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (1:1, 1-й тайм).



«Дело не в том, что мы думаем о воскресенье («Ливерпуль» сыграет в АПЛ с «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»). Мы должны понимать, что находимся в середине очень напряжённого периода. Диогу не должен был пропускать встречу, поэтому вчера он был на пресс-конференции.



Но мне позвонили из медицинского отдела и сказали: «Может быть, он сможет играть, но не слишком долго». Ох, отлично. Нам пришлось найти кого-то, кто может отыграть 90 минут, поэтому Жота остался на скамейке запасных, но он доступен для игры», — цитирует Клоппа Goal.

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