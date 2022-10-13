Нагельсман: у «Баварии» 12 очков после четырёх матчей в самой сложной группе ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Пльзени с «Викторией». Голы Мане, Мюллера и дубль Горецки обеспечили мюнхенцам победу со счётом 4:2.
«Ребята провели хороший матч и заслуживает похвальных слов. Всегда важно побеждать, особенно когда ты являешься неоспоримым фаворитом, как в данном случае. Теперь у нас 12 очков после четырёх матчей в самой сложной группе. Мы уже в 1/8 финала и хотим финишировать на первом месте.
Сегодняшняя победа даёт нам необходимые спокойствие и концентрацию перед воскресной игрой с «Фрайбургом». Мы все довольны, конечно, однако уже завтра начнём чётко и прямолинейно готовиться к матчу Бундеслиги, потому что в чемпионате нам тоже нужно двигаться в правильном направлении», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
Мюнхенцы выиграли три первых матча в группе, не пропустив ни одного гола. На старте победили «Интер» (2:0), затем – «Баварию» (2:0) и «Викторию» (5:0). Во встрече 4-го тура в Чехии «Бавария» вела 4:0, но во втором тайме дважды пропустила.
При этом в чемпионате Германии команда Нагельсмана пять раз в девяти матчах потеряла очки: четыре победы, четыре ничьи и одно поражение. «Бавария» на третьем месте, выше неё – «Фрайбург» и «Унион».
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