Валерий Газзаев: собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал о планах посетить чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, несмотря на то что в турнире не будут принимать участие россияне.
«Я собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре. Очень жаль, что изоляция российского спорта не позволила нашей сборной участвовать там», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
Матч-открытие чемпионата мира — 2022 с участием сборных Катара и Эквадора перенесли на 20 ноября, изначально он должен был пройти на один день позже.
- 13 октября 2022
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