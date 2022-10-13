Владимир Путин заявил о возможности помочь Катару в организации ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане заявил, что Россия готова делиться опытом организации чемпионата мира по футболу, и пожелал успехов в проведении турнира.

«Всё, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — приводит слова президента «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды.

Напомним, Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году, тогда победу на турнире одержала сборная Франции.