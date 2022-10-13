Объявлена символическая сборная 4-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Лучшим игроком тура с оценкой 9,7 стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Рейнджерс» (7:1). Вторую по величине оценку (9,6) получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль в игре с «Интером» (3:3).

Сборная 4-го тура ЛЧ: Симон Миньоле («Брюгге»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Танги Ньянзу Куасси («Севилья»), Антонио Рюдигер («Реал»), Даниэль Сундгрен («Маккаби Хайфа»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Омер Атцили («Маккаби Хайфа»), Леон Горецка («Бавария»), Харви Эллиотт («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Барселона»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).