Определены пять участников 1/8 финала. У «Барсы» и «Юве» катастрофическое положение, но есть и другие сюрпризы.

Два фаворита пролетают мимо плей-офф Лиги чемпионов. Расклады за два тура до финиша групп

До конца группового этапа Лиги чемпионов осталось провести два тура. По итогам прошедших матчей определились первые участники 1/8 финала. Изучаем расклады на последние туры.

Группа А

«Наполи» в ураганном темпе прошёл первые четыре тура и набрал максимально возможное количество очков. Команда Лучано Спаллетти — в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпулю» достаточно набрать одно очко, чтобы получить место в 1/8 финала. «Аякс», по всей видимости, отправится в Лигу Европы.

Группа В

«Брюгге» сотворил главную сенсацию группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийский клуб набрал 10 очков, не пропустил ни одного мяча и обеспечил себе место в следующем раунде. Историческое событие, ведь до этого «Брюгге» не играл в плей-офф. «Порту», стартовавший с двух поражений, исправил ситуацию и вышел на второе место. Многое решит заключительный тур, когда чемпион Португалии сыграет с «Атлетико».

Группа С

«Бавария» без проблем одержала четыре победы и завоевала путевку в плей-офф, а «Виктория» потеряла шансы на выход из группы. «Интер» опережает «Барселону» на три очка, и у команды Симоне Индзаги есть преимущество по личным встречам. Таким образом, «Интеру» достаточно обыграть в следующем туре «Викторию».

Группа D

Очень запутанная ситуация. У каждой команды остаются шансы на выход в плей-офф. В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в Лондоне со «Спортингом», а «Айнтрахт» примет «Марсель».

Группа E

Каждая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Челси» значительно увеличил вероятность попадания в 1/8 финала благодаря двум победам в матчах с «Миланом». А вот перспективы итальянского клуба пока выглядят туманными. В следующем туре «Милан» сыграет в Загребе, а «Зальцбург» встретится на своём поле с «Челси».

Группа F

«Реал» ушёл от поражения в матче с «Шахтёром» (1:1) благодаря голу защитника Рюдигера на пятой добавленной минуте. Мадридский клуб набрал 10 очков и уже обеспечил себе место в плей-офф. За вторую путёвку поборются «РБ Лейпциг» и «Шахтёр». Упустив победу в игре с «Реалом», украинский клуб потерял вторую строчку в таблице. В следующем туре «Шахтёр» проведёт выездной матч с «Селтиком», а «Лейпциг» примет на своём поле «Реал». 2 ноября украинский клуб сыграет на нейтральном поле с немецкой командой — видимо, тогда мы и узнаем второго участника плей-офф от этой группы. «Селтик» уже точно не попадет в 1/8 финала.

Группа G

«Манчестер Сити» на этой неделе впервые потерял очки в нынешнем розыгрыше турнира. Впрочем, это не помешало команде Хосепа Гвардиолы обеспечить себе место в 1/8 финала за два тура до финиша группового этапа. «Боруссии» для попадания в плей-офф достаточно набрать одно очко в следующем матче с «Копенгагеном». Клуб из Дании ведет борьбу за место в Лиге Европы с «Севильей». Здесь всё решит матч последнего тура, когда команды встретятся в Испании.

Группа Н

Поражение «Ювентуса» в Израиле практически лишило команду шансов на выход в плей-офф. Туринскому клубу нужно обыгрывать и «Бенфику», и «ПСЖ» — в такой расклад верится с большим трудом. Да и этого может не хватить. Если «Ювентус» в следующем туре не обыграет в Лиссабоне «Бенфику», то место в плей-офф забронируют португальцы.