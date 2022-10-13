Каземиро: пересматриваю свои матчи три или четыре раза, чтобы исправлять ошибки

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о том, пересматривает ли он игры со своим выступлением, а также отметил, сколько места занимает футбол в его жизни.

«Смотрю ли я свою статистику после матчей? Да, я часто изучаю её, и мне это нравится. Также я пересматриваю свои матчи три или четыре раза. Да, именно так ты учишься и развиваешься, исправляя ошибки. Я думаю, что это ключ к дальнейшему развитию в футболе.

Я много смотрю футбол, потому что люблю его. Жена немного раздражается, ведь дома только футбол! Это моя страсть, моя душа, и я считаю, что это ключ к моему успеху. Я люблю смотреть футбол», — цитирует Каземиро официальный сайт «красных дьяволов».

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»: