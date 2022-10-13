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«Трабзонспор» разгромил «Монако» с Головиным в матче 4-го тура Лиги Европы

«Трабзонспор» разгромил «Монако» с Головиным в матче 4-го тура Лиги Европы
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Турецкий «Трабзонспор» одержал победу над французским «Монако» в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА со счётом 4:0. Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)».

На 44-й минуте автогол забил защитник «Монако» Маланг Сарр. Удвоил преимущество хозяев на 48-й минуте защитник Виктор Уго, ассистент — Анастасиос Бакасетас. Третий гол в ворота «Монако» отправил на 57-й минуте полузащитник Энис Барди. Четвёртый мяч «Трабзонспора» на 69-й минуте забил форвард Трезеге.

Российский полузащитник французского клуба Александр Головин провёл на поле 60 минут.

«Трабзонспор» занимает второе место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков после четырёх встреч. «Монако» — на третьей строчке, также заработав шесть баллов. Лидирует в группе «Ференцварош» (9), четвёртое место занимает «Црвена Звезда» (0).

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
4 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сарр – 44' (автогол)   2:0 Уго – 48'   3:0 Барди – 57'   4:0 Трезеге – 69'
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