«Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду» и сохранил 1-е место в группе Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».



На 23-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Кристоффер Закариассен. На 55-й минуте счёт сравнял форвард «Црвены Звезды» Стефан Митрович. Победный гол на 61-й минуте забил защитник «Ференцвароша» Сами Ммаэ, ассистент — Лоранд Паска.



«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков после четырёх встреч. «Црвена Звезда» — на четвёртой строчке, не набрав баллов. Второе место в группе занимает «Трабзонспор» (6), третий — «Монако» (6).



В следующем туре «Ференцварош» сыграет дома с «Монако» (27 октября, 22:00 мск), «Црвена Звезда» примет «Трабзонспор» (27 октября, 22:00 мск).