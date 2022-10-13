Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду» и сохранил 1-е место в группе Лиги Европы

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду» и сохранил 1-е место в группе Лиги Европы
Комментарии

Венгерский «Ференцварош» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Кристоффер Закариассен. На 55-й минуте счёт сравнял форвард «Црвены Звезды» Стефан Митрович. Победный гол на 61-й минуте забил защитник «Ференцвароша» Сами Ммаэ, ассистент — Лоранд Паска.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков после четырёх встреч. «Црвена Звезда» — на четвёртой строчке, не набрав баллов. Второе место в группе занимает «Трабзонспор» (6), третий — «Монако» (6).

В следующем туре «Ференцварош» сыграет дома с «Монако» (27 октября, 22:00 мск), «Црвена Звезда» примет «Трабзонспор» (27 октября, 22:00 мск).

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Закариассен – 23'   1:1 Митрович – 55'   2:1 Ммаэ – 61'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022