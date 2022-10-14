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Защитник «Монако» Маланг Сарр забил курьёзный автогол в матче с «Трабзонспором»

Защитник «Монако» Маланг Сарр забил курьёзный автогол в матче с «Трабзонспором»
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Вчера, 13 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором турецкий «Трабзонспор» принимал «Монако». В самом конце первой половины встречи французы забили курьёзный автогол, когда во время перепасовки с вратарём Александром Нюбелем защитник Маланг Сарр неуклюже срезал мяч в собственные ворота.

Автогол Маланга Сарра:

Этот пропущенный мяч «Монако» стал далеко не первым. По ходу встречи французы пропустили ещё три безответных мяча, и в итоге «Трабзонспор» победил со счётом 4:0. Российский полузащитник Александр Головин провёл в игре 60 минут, и затем его заменил японский нападающий Такуми Минамино.

После этого поражения «Монако» опустился на третье место группы H, набрав шесть очков. Столько же и у «Трабзонспора», занимающего теперь вторую строчку. Возглавляет группу «Ференцварош» во главе со Станиславом Черчесовым (9), а замыкает квартет «Црвена Звезда» (3).

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