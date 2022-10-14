Луческу прокомментировал четвёртое поражение подряд киевского «Динамо» в Лиге Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ренном» (0:1).

«Хочу сказать, что мы играли против очень сильной команды, которая провела хорошую работу на трансферном рынке. У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью € 20-25 млн, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после «ПСЖ».

Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов. Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Проигрываем 0:1, 1:2. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а постоянно переезжаем. Надеюсь, после воскресного матча с «Шахтёром» в понедельник мы вернёмся в Киев, чтобы игроки немного побыли со своими семьями», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

Для «Динамо» это поражение стало четвёртым подряд в Лиге Европы, и команда занимает последнее место в группе.