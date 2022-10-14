Скоулз: Роналду был как Холанд сейчас. Но я не думал, что он сможет забить 700 голов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил, как Криштиану Роналду проявил себя за «Спортинг» против манкунианцев в предсезонном матче 2003 года, и высказался о достижении португальца, забившего 700 голов в клубной карьере.



«Я никогда не думал, что он может забить 700 голов. Никогда не видел такого в молодом игроке. Если посмотреть, что он делал в «Реале», это сенсационный игрок.



Помню, как в августе 2003 года мы играли в предсезонке со «Спортингом». Я тогда подумал, что парень особенный. Он был другим, примерно как Холанд сейчас. Я не мог предположить, что он продолжит делать то, что показывал на поле тогда. Но то, чего он добился впоследствии, сенсационно. Он стал сверхъестественным нападающим», – приводит слова Скоулза Record со ссылкой на интервью BT Sport.