Виллиан Роша рассказал, как до ЦСКА у него сорвался трансфер в «Сан-Паулу»

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что до перехода в стан армейцев он получал предложение о возвращении на Родину – в местный «Сан-Паулу».
«Там было всё близко. Поступило предложение, и я хотел перейти. «Сан-Паулу» – тоже большой клуб. Тем более я уехал из Бразилии юношей, не поиграв там на высоком уровне. У меня есть такая мечта – однажды поиграть в Бразилии, бороться за чемпионство и Кубок Либертадорес. А я даже не знаю. Видимо, клубы не сошлись по стоимости. Меня просто агент спросил: «Хочешь?», и я ответил: «Хочу». Дальше я узнал, что не сложилось. Не получилось, ну и ладно. Со временем я перешёл в ЦСКА и счастлив тут», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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