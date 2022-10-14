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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 13-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 13-го тура
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Сегодня, 14 октября, матчем «Ростов» — «Урал» стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 16 октября – в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак».

В 13-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

14 октября, пятница:

  • «Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск);

15 октября, суббота:

  • «Торпедо» — «Локомотив» (Москва, 14:00 мск);
  • «Химки» – «Факел» (Химки, 14:00 мск);
  • «Краснодар» — «Ахмат» (Краснодар, 16:30 мск);
  • «Динамо» — «Оренбург» (Москва, 19:30 мск);

16 октября, воскресенье:

  • «Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 14:00 мск);
  • «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (Нижний Новгород, 16:30 мск);
  • ЦСКА — «Спартак» (Москва, 20:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 30 очков. Второе место занимает «Ростов» (25), третье — «Спартак» (25).

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