Экс-игрок «Спартака» рассказал о сорвавшемся трансфере в Израиль из-за штампа военкомата

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Гашкин рассказал о сорвавшемся переходе в израильский клуб из-за отсутствия необходимого штампа в паспорте от военкомата. Гашкин мог перейти из «Спартака» в иерусалимский «Бейтар» в 1994 году, однако сделка не состоялась. В итоге он перешёл в одесский «Черноморец».

«После аренды в Тернополе я вернулся сперва в Москву. Карпин вроде как тогда уехал в Испанию. Начал сидеть на скамейке в надежде, что меня выпустят. Но появились ещё новые футболисты, правого хава стал играть Олег Надуда. Так я продолжил находиться в запасе, и тут у меня появляется предложение от «Бейтара» из Иерусалима.

Самое классное, что я туда не попал (смеётся). В «Википедии» написано, что я там был, но меня не выпустили из Шереметьево. До Израиля я так и не долетел. Пограничники 31 августа не пустили, так как у меня не было штампа из военкомата, а я был военнообязанный. И с 1 сентября этот штамп отменили, вот такая судьба! Еще в девять вечера мне нужен был штамп для перелёта, а в час ночи уже нет… В итоге я не попадаю в команду, а «Бейтар» берёт какого-то югослава», — приводит слова Гашкина «Матч ТВ».