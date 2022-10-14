Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что ему помогал Педро Роша из «Спартака»

Новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что ему помогал Педро Роша из «Спартака»
Комментарии

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что знаком с бывшим футболистом «Спартака» Педро Рошей.

«Да, мы знакомы с Педро Рошей. Вместе были в «Гремио». Когда я пришёл, то он уже стал профессиональным футболистом и помогал мне освоиться. Мы же из одного штата – из Эспириту-Санту», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.

Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА «Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022