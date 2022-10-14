Новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что ему помогал Педро Роша из «Спартака»

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что знаком с бывшим футболистом «Спартака» Педро Рошей.

«Да, мы знакомы с Педро Рошей. Вместе были в «Гремио». Когда я пришёл, то он уже стал профессиональным футболистом и помогал мне освоиться. Мы же из одного штата – из Эспириту-Санту», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.

Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: