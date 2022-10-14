Новичок ЦСКА Роша: Мойзес может позвать и ничего не говорить

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о партнёрах по команде — Максиме Мухине и Мойзесе.



«Максим Муха – классный парень. Я не понимаю русский язык, но вижу, что он часто улыбается и смеётся. Ну и Мойзес, конечно. Он вообще может тебя позвать и ничего не говорить. Ты ешь или ещё что-то делаешь, а он тебя зовёт «эй-эй» и начинает петь. Просто так, чтобы тебе мешать. Иногда он серьёзен, а иногда весьма забавный персонаж», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



В текущем сезоне РПЛ Роша провёл четыре матча и отметился одним голом. В Кубке России — две игры и один забитый мяч.



Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: