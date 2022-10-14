«Легенда. Восхитительный вратарь». Новичок ЦСКА Роша – об Акинфееве

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о голкипере Игоре Акинфееве.



«Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Да, он может быть громким, но это помогает защитникам фокусироваться на подаче. Может обратить внимание на какие-то ляпы, чтобы их больше не возникало. Он часто подсказывает мне: «Виллиан туда», «Роша вот здесь». Иногда получается быстрее реагировать с помощью жестов. Акинфеев мне помогает, а я делаю всё, чтобы мяч до него вообще не доходил», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.



Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: