Чорлука: Модрич — настоящий лидер, он особенный игрок

Бывший футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что считает полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича одним из особенно одаренных игроков.
«Было очень много особенных, талантливых игроков. Но Модрич… Когда мы были соседями по комнате на чемпионате Европы в 2012 году, перед матчем с Испанией Жозе Моуринью позвонил ему и предложил перейти в мадридский «Реал». Именно тогда я понял, каким особенным игроком Лука является на самом деле. Он настоящий лидер», — сказал Чорлука в интервью хорватскому Sportske Novosti.
В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча» — приза, который вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football. В том же году Модрич дошёл со сборной Хорватии до финала чемпионата мира.
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