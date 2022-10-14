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Черчесов объяснил, за счёт чего «Ференцварош» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы

Черчесов объяснил, за счёт чего «Ференцварош» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, что помогло его команде обыграть «Црвену Звезду» в Лиге Европы (2:1).

«После разгромного поражения поработали больше времени с командой. У нас перед гостевым матчем в сборную уезжало 12 игроков. Когда за два-три дня до игры ребята встречаются, они все в разном состоянии. Команда подошла к матчу разбалансированной. Вроде игроки те же, выглядят так же, а внутреннее наполнение другое. Это не оправдание, а констатация факта.

В ответном матче сделали несколько замен, некоторые тактические изменения, к которым соперник, видимо, оказался не готов. Сейчас проанализировали первый наш матч, устранили недочёты. Мы играли дома, наши болельщики нам помогли. Самое главное ― с каким настроем вышли на матч. В Сербии нам не удалось навязать борьбу: в футбол играли хорошо, а в дуэлях всё было не очень. Отсюда голы, которые не должны были пропускать.

Когда игры идут одна за другой, не всегда стоит проводить психологическую работу с игроками после поражения. Футболисты всё понимают. Они сами пришли к опеределённым выводам. Потом показали нужные моменты, с кем надо ― пообщались наедине. Всё было в рабочем режиме. У нас нет накачек ― только профессиональное общение», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.

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