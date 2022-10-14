«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден продлил свой контракт с командой до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Действующее соглашение между сторонами истекало в 2024 году. Фоден является воспитанником «Манчестер Сити».

«Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом «Сити» всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был болбоем. Я очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года, — это потрясающе.



Я сильно улучшил свою игру за последние годы, и во многом это заслуга Пепа и его команды, которые каждый божий день направляют меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне наилучшие шансы стать еще лучше и стать лучшим игроком, которым я могу быть.



«С тем составом, который у нас есть, я чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня. Я хочу поблагодарить каждого человека в команде, потому что без них я не был бы там, где я сейчас. Все тренеры академии, с которыми я работал, все игроки, с которыми я играл, и все, кто работает за кулисами. Для меня честь быть частью этого футбольного клуба», — сказал Фоден.

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