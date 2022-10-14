Симеоне объяснил, почему в «Атлетико» не играет Феликс, купленный за € 127 млн

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ситуации с нападающим Жоау Феликсом. Ранее сообщалось, что португальский футболист хочет покинуть команду из-за недостатка игровой практики.
«Буду предельно ясным: я хочу побеждать с Корреа, с Феликсом, с Гризманном, с Куньей, с Моратой. Реальность такая, какая она есть. Сейчас, когда уровень игры Жоау упал, играют его товарищи по команде. Потому что я думаю, что Жоау такой же футболист, как Корреа и другие. Как только он снова будет в форме на тренировках, он будет играть. Нужно работать, возвращать результативность. Я говорю всё, что должен сказать игрокам, в раздевалке, а не здесь.
В реальности есть тренер, который выбирает лучших, основываясь на том, что он видит. Вы думаете, что я не ставлю Жоау, чтобы проигрывать? Ни один тренер этого не сделает. Феликс — фантастический футболист, и он ладит со всеми своими товарищами по команде», — приводит слова Симеоне Marca.
Ранее сообщалось, что 22-летний Феликс, за которого в 2019 году «Бенфике» заплатили € 127 млн, намерен покинуть «Атлетико», так как уверен, что не сможет стать игроком основного состава в команде Диего Симеоне. В нынешнем сезоне Феликс отыграл 90 минут лишь в одном матче из 11 возможных. Всего в 11 матчах он провёл на поле 588 минут и отметился тремя результативными действиями.
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