«МЮ» хочет подписать де Йонга в 2023-м. Френки теперь готов уйти из «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» готов вернуться к варианту с подписанием полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга летом 2023 года. Об этом сообщает ESPN. По сведениям источника, 25-летний футболист летом 2022-го отказал манкунианцам в переходе, но теперь готов сменить команду из-за малого количества игрового времени. Главный тренер Эрик тен Хаг всё ещё хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Де Йонга, с которым он работал в «Аяксе».

Напомним, де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне провёл на поле 523 минуты в 10 матчах и забил один гол.

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