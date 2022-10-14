Владимир Ильин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
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Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится завтра, 15 октября, и начнётся в 16:30 по мск.
«Честно говоря, за «Краснодаром» особо не слежу. Знаю, что команда находится в хорошей форме. Я в этой команде провёл год, всегда приятно возвращаться на стадион, который недавно считался домашним. Перед матчем хорошие ожидания, думаю, мы неплохо подготовились. Сильная сторона «Краснодара» — это контроль мяча. А наши сильные стороны вы увидите завтра на поле», — сказал Ильин в эфире клубного канала.
На данный момент грозненцы занимают восьмое место в турнире, а команда Александра Сторожука располагается на пятой строчке.
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