Владимир Ильин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится завтра, 15 октября, и начнётся в 16:30 по мск.

«Честно говоря, за «Краснодаром» особо не слежу. Знаю, что команда находится в хорошей форме. Я в этой команде провёл год, всегда приятно возвращаться на стадион, который недавно считался домашним. Перед матчем хорошие ожидания, думаю, мы неплохо подготовились. Сильная сторона «Краснодара» — это контроль мяча. А наши сильные стороны вы увидите завтра на поле», — сказал Ильин в эфире клубного канала.

На данный момент грозненцы занимают восьмое место в турнире, а команда Александра Сторожука располагается на пятой строчке.