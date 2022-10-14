«Защищайтесь, как животные». Стало известно, что Хави кричал игрокам «Барселоны»

Стало известно, что главный тренер «Барселоны» Хави кричал своим игрокам во время домашнего матча с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.
«Когда Онана владеет мячом, вы должны возвращаться назад и защищаться, как животные. Он делает длинные передачи вперёд, когда получает мяч. Они уже сделали это однажды, и вы, ребята, застряли на фланге, чёрт возьми. Возвращайтесь в защиту, возвращайтесь», — приводит слова испанского тренера The Sun.
После четырёх туров каталонский клуб занимает третье место в группе C. Подопечные Хави набрали четыре очка. Ниже расположилась только «Виктория Пльзень», не набравшая ни одного очка. «Интер» с семью очками — на втором месте, а лидирует в квартете «Бавария» (12).
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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