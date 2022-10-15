Холанд возглавил рейтинг лучших игроков, пропускающих ЧМ-2022. Шомуродов – в топ-10

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) на официальном сайте разместила собственный рейтинг лучших футболистов, которые пропустят предстоящий чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре по различным причинам.

Примечательно, что в рейтинг оказался включён 27-летний экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне являющийся игроком итальянской «Ромы». Он занял в нём восьмую позицию.

Полный рейтинг же выглядит следующим образом: