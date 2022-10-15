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Холанд возглавил рейтинг лучших игроков, пропускающих ЧМ-2022. Шомуродов – в топ-10

Холанд возглавил рейтинг лучших игроков, пропускающих ЧМ-2022. Шомуродов – в топ-10
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) на официальном сайте разместила собственный рейтинг лучших футболистов, которые пропустят предстоящий чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре по различным причинам.

Примечательно, что в рейтинг оказался включён 27-летний экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне являющийся игроком итальянской «Ромы». Он занял в нём восьмую позицию.

Полный рейтинг же выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
  2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).
  3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»).
  4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
  5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»).
  6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
  7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»).
  8. Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»).
  9. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»).
  10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
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