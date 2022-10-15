Холанд возглавил рейтинг лучших игроков, пропускающих ЧМ-2022. Шомуродов – в топ-10
Поделиться
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) на официальном сайте разместила собственный рейтинг лучших футболистов, которые пропустят предстоящий чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре по различным причинам.
Примечательно, что в рейтинг оказался включён 27-летний экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне являющийся игроком итальянской «Ромы». Он занял в нём восьмую позицию.
Полный рейтинг же выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
- Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).
- Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»).
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
- Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»).
- Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»).
- Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»).
- Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»).
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
Комментарии
- 15 октября 2022
-
03:35
-
03:33
-
03:27
-
03:20
-
03:19
-
03:12
-
02:55
-
02:50
-
02:34
-
02:15
-
02:04
-
01:52
-
01:44
-
01:26
-
01:20
-
00:53
-
00:29
-
00:01
- 14 октября 2022
-
23:54
-
23:41
-
23:36
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
22:00
Партнерский контент