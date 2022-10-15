Агент Бийола отреагировал на слухи об интересе «Интера» к экс-защитнику ЦСКА
Поделиться
Роберт Чибеж, представитель 23-летнего словенского защитника «Удинезе» Яки Бийола, известного по выступлениям в чемпионате России за московский ЦСКА, отреагировал на появившиеся в прессе слухи об интересе к игроку со стороны миланского «Интера».
«Интер» со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка — цель клуба в летнее трансферное окно, а не сейчас», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
Напомним, Бийол сменил ЦСКА на «Удинезе» минувшим летом, согласно данным Transfermarkt его переход обошёлся итальянцам в € 4 млн. Яка уже провёл за новую команду семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
03:35
-
03:33
-
03:27
-
03:20
-
03:19
-
03:12
-
02:55
-
02:50
-
02:34
-
02:15
-
02:04
-
01:52
-
01:44
-
01:26
-
01:20
-
00:53
-
00:29
-
00:01
- 14 октября 2022
-
23:54
-
23:41
-
23:36
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
22:00
Партнерский контент