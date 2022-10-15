Агент Бийола отреагировал на слухи об интересе «Интера» к экс-защитнику ЦСКА

Роберт Чибеж, представитель 23-летнего словенского защитника «Удинезе» Яки Бийола, известного по выступлениям в чемпионате России за московский ЦСКА, отреагировал на появившиеся в прессе слухи об интересе к игроку со стороны миланского «Интера».

«Интер» со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка — цель клуба в летнее трансферное окно, а не сейчас», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Напомним, Бийол сменил ЦСКА на «Удинезе» минувшим летом, согласно данным Transfermarkt его переход обошёлся итальянцам в € 4 млн. Яка уже провёл за новую команду семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2027 года.