Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Бийола отреагировал на слухи об интересе «Интера» к экс-защитнику ЦСКА

Агент Бийола отреагировал на слухи об интересе «Интера» к экс-защитнику ЦСКА
Комментарии

Роберт Чибеж, представитель 23-летнего словенского защитника «Удинезе» Яки Бийола, известного по выступлениям в чемпионате России за московский ЦСКА, отреагировал на появившиеся в прессе слухи об интересе к игроку со стороны миланского «Интера».

«Интер» со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка — цель клуба в летнее трансферное окно, а не сейчас», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Напомним, Бийол сменил ЦСКА на «Удинезе» минувшим летом, согласно данным Transfermarkt его переход обошёлся итальянцам в € 4 млн. Яка уже провёл за новую команду семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Новость по теме
Агент полузащитника ЦСКА Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022