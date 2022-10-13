Агент полузащитника ЦСКА Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» Мадрид

Мартин Родригес, агент полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался об интересе к футболисту со стороны мадридского «Атлетико».
«За Хорхе следят многие команды, но он сфокусирован только на ЦСКА и сборной Колумбии. Что касается «Атлетико» Мадрид, это старая новость. На данный момент мы не думаем о том, чтобы Хорхе сменил клуб до лета 2023 года», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, ранее появлялась информация, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем ещё тогда, когда тот выступал за «Ривер Плейт», однако трансфер в итоге не состоялся. Сообщалось, что футболист будет заинтересован выступать в иностранном клубе, однако «матрасники» пока что не сделали ни одного шага, чтобы подписать полузащитника.
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