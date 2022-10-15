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Григорян: матч «Ростова» с «Уралом» – один из самых эмоциональных в чемпионате

Григорян: матч «Ростова» с «Уралом» – один из самых эмоциональных в чемпионате
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Тренер Александр Григорян, сейчас возглавляющий ЖФК ЦСКА, поделился мнением о стартовом матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Урал».

«Матч великолепный по накалу, наверное, один из самых эмоциональных в чемпионате. Можно поздравить Иванова, что вернул Гончаренко. В любом случае, мы видим преображение «Урала». Но и «Ростов» был хорош сегодня, исходя из кадровых проблем и их логистики – у команды сумасшедший перегруз. Смотришь на них – будто команда с Дальнего Востока: постоянно дорога, дорога», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Матч в Ростове завершился победой «Урала» со счётом 2:1. В составе екатеринбуржцев забивали Лазар Ранджелович и Рай Влут, у хозяев пенальти реализовал Роман Тугарев.

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