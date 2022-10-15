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Жоау Феликс может стать игроком «ПСЖ»

Жоау Феликс может стать игроком «ПСЖ»
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Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Феликс хочет покинуть «Атлетико» в январе, и руководство французского клуба может подписать форварда с учётом возможного ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси в летнее трансферное окно.

Напомним, Феликс стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за € 127,2 млн. Действующий контракт форварда с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Феликс принял участие в восьми матчах испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года нападающий вызывается в сборную Португалии.

«Атлетико М» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур

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