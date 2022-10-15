Поттер: у нас нет другого Риса Джеймса или другого Н'Голо Канте. Это вызов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о ситуации с травмированными игроками.
«На мой взгляд, было бы неправильно говорить, что нам будет не хватать таких игроков, как Рис Джеймс, Н'Голо Канте и Уэсли Фофана. Но это работа команды, и моя задача — найти решение.
У нас нет другого Риса Джеймса или другого Н'Голо Канте, поэтому нужно найти иной способ. Тактически это вызов, но мы готовы к нему.
Я думаю, вполне нормально, что через день или два Джеймс чувствует небольшой дискомфорт, и нужно должным образом его проверить, поэтому мы это и сделаем. Он был в фантастической форме. Мне очень нравится работать с ним и очень нравится, как он играет, так что будем ждать хороших новостей», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
В ближайшем туре АПЛ «Челси» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 16 октября.
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