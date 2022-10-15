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Мэйсон Гринвуд арестован повторно после нарушения условий освобождения под залог

Мэйсон Гринвуд арестован повторно после нарушения условий освобождения под залог
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозе убийством, сообщает The Sun.

21-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» был арестован в январе после того, как в интернете появились фотографии и видео, опубликованные девушкой Гринвуда Гарриет Робсон. Гринвуд был освобождён под условный залог, который с тех пор продлевался дважды.

Считается, что Гринвуд нарушил условия своего освобождения под залог после того, как связался с Робсон.

Последний раз форвард играл за «Манчестер Юнайтед» 22 января 2022 года. Всего англичанин провёл 83 матча за «красных дьяволов» в АПЛ, в которых забил 22 гола и отдал четыре голевые передачи.

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