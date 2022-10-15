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«Химки» — «Факел»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Химки» — «Факел»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Факела» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Садыгов.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Мастерной, Калинин, Морозов, Акбашев, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков в 12 играх. Серия «Химок» без побед в РПЛ насчитывает восемь матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке с 10 очками. Воронежцы в прошлом туре сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

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