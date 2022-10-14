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«Химки» — «Факел», 15 октября 2022 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, прямая трансляция, где смотреть онлайн, эфир

«Химки» — «Факел». Спартак Гогниев пока буксует
Николай Дятлов
«Химки» – «Факел»: прогноз на матч РПЛ 15.10.2022
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Борьба внизу турнирной таблицы разгорается с новой силой, но преимущество на стороне того, кто отнял очки у «Зенита».

15 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Химки» – «Факел». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.60. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 2.70. На ничью предлагают поставить за 3.30.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Химки» – «Факел» 15 октября 2022 года

Букмекеры не могут определиться с результативностью матча: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Химки» – «Факел» (15.10.2022)

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Факел
Воронеж
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Второй игровой день 13-го тура чемпионата России порадует болельщиков четырьмя матчами. Один из них пройдёт на «Арене Химки», где одноимённый клуб примет воронежский «Факел». Борьба за место за пределами зоны прямого вылета, в которой пока нет очевидного фаворита. Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

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Удивительно, но многие сдержанно называют «Химки» фаворитами этого матча. Так часто бывает во встречах равных команд, но преимущество крохотное. Хозяева уже более двух месяцев демонстрируют просто ужасные результаты, не показывая никакого прогресса в игровом плане. Проблемы у красно-чёрных есть практически в каждой линии.

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Вспоминать времена Сергея Юрана уже не так интересно, ведь почти после каждого нового поражения «Химок» всплывает имя этого специалиста с оценкой шансов на его возвращение. Это и неудивительно, ведь команда продолжает долгое падение на дно – осталось совсем немного, ибо до последнего места всего два очка. На протяжении 11 матчей подряд подопечные Спартака Гогниева не знают вкуса побед, а в целом за этот период набрали лишь одно очко.

В российском чемпионате команда не только не может выиграть семь туров подряд, но за этот период она лишь раз разошлась миром — с «Крыльями Советов» (0:0). Шесть поражений за два месяца поставили «Химки» в очень сложную ситуацию – они скатились на предпоследнее место в таблице. Ошибаться в матчах с прямыми конкурентами за выживание хозяевам больше нельзя, ведь они рискуют отстать от спасительной зоны на пять баллов.

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Дома «Химки» статистически выступают неплохо, набрав шесть из восьми своих очков в сезоне, однако сейчас показатели заметно хуже. В пяти последних матчах на своём поле красно-чёрные проиграли четыре раза и сумели забить всего один гол. С результативностью у команды Гогниева не всё так плохо, ведь тренер старается ставить яркий футбол, однако с позиции силы химчане играть совсем не умеют – три последних гола они забивали при отставании в два мяча.

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С «Факелом» будет очень сложно, что проверено на более статусных командах. В прошлом туре воронежцы сотворили невероятное – отобрали очки у чемпиона и лучшей команды РПЛ, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1). Результат сенсационный, но важно, что гости допустили всего одно поражение на отрезке из четырёх последних матчей, а в РПЛ и вовсе не проигрывают в трёх встречах кряду. «Факел» готовится покинуть зону стыковых матчей.

С нынешней игрой у подопечных Дмитрия Пятибратова есть все шансы на успех. Гол «Зениту» в прошлом туре вновь напомнил всем, что в атаке эта команда очень эффективна – качественная игра при стандартах и на контратаках. Воронежцы идут в тройке лучших по реализации стандартных положений, а этот мяч Георгия Гонгадзе стал уже восьмым со штрафного или углового из 16 командных в сезоне.

Особенно важно отметить, что за игрой «Факела» приятно наблюдать, пусть зрелищностью она и не отличается, но в ней есть идея, которую футболисты стараются реализовывать. Впереди особенно выделяется связка лучшего ассистента команды Гонгадзе и Максима Максимова – на двоих в этом сезоне они записали на свой счёт девять голов. Забивают воронежцы в целом стабильно – в 15 матчах этого сезона во всех турнирах только в четырёх случаях они уходили с поля без гола.

Разумеется, переоценивать форму «Факела» в данный момент тоже не стоит, ведь гости всё ещё остаются с одной-единственной победой, сумев обыграть только «Локомотив» (2:0). Тем не менее это самая миролюбивая команда чемпионата – у воронежцев уже семь ничьих.

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С «Химками» должна быть иная ситуация. Красно-чёрные не могут обыграть воронежцев дома на протяжении шести встреч подряд в разных турнирах. И едва ли эта серия прервётся сейчас. Хозяева показывают очень слабую игру, ресурсов в нападении у них хватает, но оборона подводит на постоянной основе. Химчане проиграли в четырёх матчах подряд, но важнее то, что практически в каждом из них они не смогли продемонстрировать, за счёт чего смогут переломить ход игры.

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«Факел» выглядит намного стабильнее и по игре, и по результатам, пусть даже не добивается больших побед. Ничья с «Зенитом» должна придать воронежцам уверенности в своих силах в ближайших матчах, ведь впереди непростой календарь – подряд идут встречи со «Спартаком» и «Ростовом». Поэтому с «Химками» необходимо бороться за три очка. Ставить на чистую победу гостей рискованно, но стоит рассмотреть вариант нулевой форы на них с коэффициентом 1.93.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Факел» 15 октября 2022 года

Важный матч в борьбе за выживание – победа мгновенно поможет одной из команд покинуть зону вылета. «Химки» играют дома, но это единственное преимущество, ведь сезон команда Спартака Гогниева проваливает, не выигрывая с августа и уступив в трёх встречах подряд. «Факел», наоборот, набирает обороты – воронежцы тоже не побеждают, но и не уступают, демонстрируя отличную игру на стандартах. Гости отобрали очки у «Зенита», пришло время для большего.

Ставка: победа «Факела» с форой (0) за 1.93.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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