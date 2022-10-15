Гильерме впервые сыграет в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме впервые появится на поле в матче Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Ранее ворота железнодорожников защищал 18-летний Даниил Худяков.

Сегодня, 15 октября, «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Полностью состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Гильерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.



Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков в 12 играх. Железнодорожники располагаются на 14-й строчке с девятью очками. Последний раз команды встречались в сезоне-2014/2015 РПЛ. Тогда дважды выиграл «Локомотив» — 1:0 и 2:0.