Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексия Путельяс — фаворитка в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года

Алексия Путельяс — фаворитка в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года
Комментарии

Нападающая «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс является главной фавориткой в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у 28-летней испанской футболистки есть большие шансы получить престижную спортивную награду второй год подряд, несмотря на пропуск чемпионата Европы — 2022 из-за разрыва крестообразных связок. Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Ранее футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте». Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также становилась лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN.

Новость по теме
Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022