Алексия Путельяс — фаворитка в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года
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Нападающая «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс является главной фавориткой в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у 28-летней испанской футболистки есть большие шансы получить престижную спортивную награду второй год подряд, несмотря на пропуск чемпионата Европы — 2022 из-за разрыва крестообразных связок. Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Ранее футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте». Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также становилась лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN.
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