Василий Уткин: сейчас в «Лужниках» просто отличное поле

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о состоянии поля стадиона «Лужники» в Москве.

«Давно не смотрел футбол из «Лужников», и чуть ли не в первый раз в жизни (ну, кроме чемпионата мира, но это было всё же особенное время) — господи, отличная поляна. Всегда, во все времена поле «Лужников» было притчей во языцех. А сейчас просто отличное поле. Вроде бы.

Мяч катится ровно, не дробит… Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом! Постоит годика полтора-два, а теперь и поиграть можно. Только недолго», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Лужники» в матче 13-го тура РПЛ «Торпедо» принимает «Локомотив». На момент написания новости гости ведут во втором тайме со счётом 1:0.