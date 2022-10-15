Василий Уткин: сейчас в «Лужниках» просто отличное поле

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о состоянии поля стадиона «Лужники» в Москве.
«Давно не смотрел футбол из «Лужников», и чуть ли не в первый раз в жизни (ну, кроме чемпионата мира, но это было всё же особенное время) — господи, отличная поляна. Всегда, во все времена поле «Лужников» было притчей во языцех. А сейчас просто отличное поле. Вроде бы.
Мяч катится ровно, не дробит… Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом! Постоит годика полтора-два, а теперь и поиграть можно. Только недолго», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
Сегодня, 15 октября, на стадионе «Лужники» в матче 13-го тура РПЛ «Торпедо» принимает «Локомотив». На момент написания новости гости ведут во втором тайме со счётом 1:0.
- 15 октября 2022
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