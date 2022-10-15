Хески: откуда вы можете знать, что Мбаппе не запросит трансфер снова?

Бывший футболист «Ливерпуля» Эмиль Хески рассказал, почему руководство команды не должно предпринимать шагов по приобретению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Трудно отказаться от приобретения такого игрока, как Килиан Мбаппе. Но если человек только что подписал новый контракт и сразу же заявляет о том, что хочет уйти, откуда вы можете знать, что он не сделает это снова уже в новой команде?



В больших клубах всегда будут звёздные футболисты, но они должны быть на одной волне со всеми. Я не верю, что Юрген Клопп хотел бы относиться к какому-то игроку иначе, чем к любому другому в его команде. Мбаппе — классный игрок, но у вас могут возникнуть все эти проблемы, которые с ним связаны», — рассказал Хески gambling.com.

Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

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