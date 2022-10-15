Коротков оценил возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива»
Поделиться
Советский футболист и тренер Владимир Коротков оценил возможное назначение российского специалиста Михаила Галактионова главным тренером московского «Локомотива».
«Не могу предположить, кто будет главным тренером. Как отношусь к кандидатуре Галактионова? Не могу сказать, я не знаю его. Как я могу сказать, когда я с ним не работал, не общался?
Работа в молодёжной сборной – это совсем другое, это нельзя равнять. Работа с командой Премьер-Лиги – это совсем другая нагрузка. Нужны другие знания и умения. Но если это умение в нём заложено…» — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сейчас Михаил Галактионов является главным тренером ФК «Пари Нижний Новгород». Завтра, 16 октября, нижегородцы сыграют с «Зенитом».
Комментарии
- 15 октября 2022
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:09
Партнерский контент