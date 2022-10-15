Коротков оценил возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива»

Советский футболист и тренер Владимир Коротков оценил возможное назначение российского специалиста Михаила Галактионова главным тренером московского «Локомотива».



«Не могу предположить, кто будет главным тренером. Как отношусь к кандидатуре Галактионова? Не могу сказать, я не знаю его. Как я могу сказать, когда я с ним не работал, не общался?



Работа в молодёжной сборной – это совсем другое, это нельзя равнять. Работа с командой Премьер-Лиги – это совсем другая нагрузка. Нужны другие знания и умения. Но если это умение в нём заложено…» — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сейчас Михаил Галактионов является главным тренером ФК «Пари Нижний Новгород». Завтра, 16 октября, нижегородцы сыграют с «Зенитом».