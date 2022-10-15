Тренер женского «Зенита» Порядина высказалась о первом чемпионстве команды

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала победу своей команды в Суперлиге. Для сине-бело-голубых это первый успех в турнире, ранее они завоёвывали лишь бронзовые медали.

«Мы стали чемпионами, эмоции не передать, потому что становилась много раз чемпионом России как игрок, а сейчас другие эмоции, когда ты приводишь к чемпионству команду. Это всё совершенно другое. Я благодарна команде, руководству, тренерскому, административному и медицинскому штабам, которые в этом сезоне сделали очень качественную работу», — сказала Порядина во время трансляции Суперлиги.



«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы, опережая ЦСКА на семь очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги дома.