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Талалаев объяснил, почему решил возглавить «Торпедо»

Талалаев объяснил, почему решил возглавить «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскрыл причины начала работы в московском клубе.

«Я не мог оставаться в стороне, «Торпедо» — мой родной клуб. Мы приложим все усилия. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы чётко знаем: дайте шесть недель и вы увидите изменения в качестве игры команды», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте.

50-летний Талалаев — воспитанник московского клуба. Он выступал в команде до 1994 года, а завершил карьеру в конце 1999 года. Затем специалист начал тренерскую карьеру, а «Торпедо» Талалаев возглавил 13 октября. Сегодня, 15 октября, команда под его руководством провела первый матч: проиграла «Локомотиву» (0:1).

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