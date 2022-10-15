Талалаев объяснил, почему решил возглавить «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскрыл причины начала работы в московском клубе.
«Я не мог оставаться в стороне, «Торпедо» — мой родной клуб. Мы приложим все усилия. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы чётко знаем: дайте шесть недель и вы увидите изменения в качестве игры команды», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте.
50-летний Талалаев — воспитанник московского клуба. Он выступал в команде до 1994 года, а завершил карьеру в конце 1999 года. Затем специалист начал тренерскую карьеру, а «Торпедо» Талалаев возглавил 13 октября. Сегодня, 15 октября, команда под его руководством провела первый матч: проиграла «Локомотиву» (0:1).
- 15 октября 2022
-
20:24
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:57
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:21
-
17:20