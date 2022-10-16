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Александр Медведев назвал качество, которое работает во всех командах «Зенита»

Александр Медведев назвал качество, которое работает во всех командах «Зенита»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе женской команды в Суперлиге.

«В первую очередь поздравляю болельщиков «Зенита» и наш клуб с победой женской команды. Она взяла первое в своей истории золото! Причём путь от создания команды Суперлиги до чемпионства мы через бронзовые медали и прошлогодний финал Кубка России прошли всего за три года.

В любом командном виде спорта есть элементы, без которых можно даже не начинать. Это тренерский штаб, игроки, которые хотят и умеют слушать тренеров, и организация процесса. В системе «Зенита» последняя работает как в мужской команде, так и в женской, и в баскетбольной. Плюс, я уверен, будет работать и в гандбольной.

Сезон в женском футболе ещё не закончен. Скоро финал Кубка России, который в результате жеребьёвки пройдёт в Петербурге! С чемпионством!» — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

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